〔中国货币市场〕回购利率震荡,央行持续净回笼难撼资金宽松态势(更新版)

(新增上海证交所回购利率、回购定盘利率和Shibor报价)

路透上海12月15日电---中国银行间市场周四早盘质押式回购利率CNREPO=CFXS窄幅震荡,惟有七天期品种升幅相对明显.尽管本周央行在公开市场持续净回笼资金,但流动性并未感觉明显紧张,回购利率大多低位徘徊.

交易员并表示,由於七天期CN7DRP=CFXS回购昨日跌幅较大,今日小幅反弹亦属正常,其利率仍维持在相对偏低的水平,预计近期资金面仍将呈现宽松的态势.

"资金还是挺宽松,很多银行在出钱,"华东一银行交易员称,随着中下旬财政存款的陆续投放,预计流动性将继续改善,回购利率还将徘徊在低位.

针对昨日七天回购利率跌至3.22%附近,他指出,"七天回购的价格涨了一点,这个是正常的反弹,原来价格有点太低了."

中国人民银行周四招标发行了30亿元人民币三个月期央票,中标收益率连续第16次持平於3.1618%,今日并进行了100亿元91天期正回购操作.据此计算,本周公开市场将净回笼730亿元.[CN/MMTCN]

一般情况下,临近年末财政部门会将存放在中国人民银行的国库资金移到商业银行,转为存款进行消费或支出,这将增加商业银行的流动性.

以下为主要货币市场利率报价及成交情况:

北京时间12:03 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元)

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其中:隔夜CN1DRP=CFXS 2.9563 2.9305 +2.58 2,667.54

七天CN7DRP=CFXS 3.4531 3.2292 +22.39 485.57

14天CN14DRP=CFXS 3.4317 3.302 +12.97 70.79

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人民币同业拆借加权利率

其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 2.9739 2.9293 +4.46 514.72

七天CHICNY7D=CFXS 3.4436 3.2409 +20.27 111.22

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上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜CN1DRP=CFXS 3.5050 2.4000 +110.50 324.85

七天CN7DRP=CFXS 3.0000 2.5450 +45.50 56.70

14天CN14DRP=CFXS 3.0000 3.5000 -50.00 0.20

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回购定盘利率

其中:隔夜CN1DRPFIX=CFXS 2.9700 2.9500 +2.00

七天CN7DRPFIX=CFXS 3.4610 3.2300 +23.10

14天CN14DRPFIX=CFXS 3.4500 3.3000 +15.00

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Shibor:

其中:隔夜SHICNYOND= 2.9483 2.9158 +3.25

七天SHICNYSWD= 3.4492 3.2100 +23.92

三个月SHICNY3MD= 5.4471 5.4459 +0.12

===============================================================================(完)

--发稿 曲伟治; 审校 丁淑琴/乔艳红

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