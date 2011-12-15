〔新债招标〕中国农发行新债利率略低於预期,配置需求占主流(更新版)

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* 农发新债发行利率3.74%,略低於二级市场水平

* 约1.5倍投资倍数显示需求稳定

* 政策兑现前,新债发行料将延续目前市况

路透上海12月15日电---在经济基本面疲弱及宽松政策的预期下,投资者对债市进一步回暖抱有希望,因此中国农业发展银行周四招标的七年期固息债中标利率略低於二级市场水平,约1.5倍投标倍数显示需求稳定.

业内人士稍早透露,农发行七年期固息债中标利率为3.74%,略低於市场预测3.77%的均值,认购倍数1.51倍.

国海证券债券研究员高勇标认为,新债发行收益率呈现略低於二级市场水平的特征,源於机构对利好政策的近期出台持乐观态度,认为收益率存在下降空间,因此配置盘倾向介入新债.

"一级低於二级的情况持续了一段时间了,应该是市场认为(收益率)还有下降的空间...倍数属於正常,年底机构拿债意愿本就不强."他并称.

继中央经济工作会议明确提出,明年继续保持积极财政政策和稳健货币政策後,投资银行花旗最新研究报告,中国传统春节假期前料将下调存款准备金率一次到两次.

昨日招标的10年期续发国债中标收益率亦略低於二级市场水平,投标倍数偏低.[ID:nCN1283364]

中央国债登记结算公司固息金融债收益率曲线<0#IFSVYBMK=>最新报价显示,七年期政策固息金融债最新收益率报3.8154%.剩余期限6.548年的11农发11CN110411=CFXM最新双边报价为3.85%/3.50%.

该期债为农发行今年第20期金融债,按年付息.采用单一利率中标(荷兰式)的招标方式,不设基本承销额.首场招标结束後,发行人有权追加发行总量不超过100亿元的当期债券.

该期债缴款日和起息日为12月21日,12月16日至12月21日为分销期,12月27日上市.(完)