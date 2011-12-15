《独家新闻》监管部门已更清楚地了解明富环球的客户资金去向--官员

路透华盛顿12月14日电---一位高级官员周三对路透表示,美国监管部门现已更清楚地了解明富环球(MF Global)MFGLQ.PK破产前夕的资金转移情况,但在将更多资金释放给客户前,需要厘清哪些交易是合法的.

美国商品期货交易委员会(CFTC)负责审查明富环球的主管Jill Sommers表示,监管当局已深入掌握相关资金去向的情况.

"目前的任务是弄清楚其中哪些交易是合法的,哪些是不合法的,"Sommers表示.

Sommers称,调查人员正试图通过签名或电子邮件等基本资料来还原数以千计的交易,从而确定当时客户是否同意将资金转入经纪商-交易员账户,这是一个复杂的过程.

他并称,除非监管部门能够界定其中哪些是非法交易,否则就无法确定客户资金的缺口规模,以及多少资金将最终被返还给客户.

但此後CFTC的另一位官员Bart Chilton在一份声明中称,对所有客户资金的全面审查仍在进行中.

"基於可获得的最新资讯,我不敢断言我们已知道所有资金的去向,"Chilton表示.

对明富环球资金的审查程序何时结束,尚无时间表.(完)