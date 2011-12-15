〔中国数据〕11月FDI同比降近一成为28个月来首次,美国对华投资乏力(更新版)

美国热股：时代华纳季度营收成长逾11%，股价盘初上涨
路透2月8日 - 时代华纳公布季度营收成长11.47%，受哈利波特外传--怪兽与牠们的产地(神奇动物在哪里)票房成功带动。目前美国电话电报公司(AT&T)T.N收购时代华纳的程序正在进行中。
(新增更多细节和背景)
* 11月FDI出现28个月来首次同比下滑,美对华投资乏力
* 单月数据不代表趋势,中国吸引FDI长期优势仍在--商务部
* 明年一季度中国外贸形势严竣
* 家电以旧换新政策今年底到期,不会延续
路透北京12月15日电---中国11月外商直接投资(FDI)同比下滑近一成,为28个月来首次.其中美国对华投资降幅明显,因美国经济疲弱及欧债危机等令企业对外投资乏力.
不过商务部新闻发言人沈丹阳周四表示,某个月FDI的增长或下降并不代表趋势,随着中国吸引外资政策及经济环境的不断完善,中国吸引外资的长期优势正在形成.
他同时预计,由於国内外环境变化对中国外贸的影响还在继续发展,明年一季度中国外贸形势相当严竣.
商务部数据显示,11月全国实际使用外资金额87.57亿美元,同比下降9.76%;前11个月全国实际使用外资金额1,037.69亿美元,同比增长13.15%.
沈丹阳提到,服务业实际使用外资增速继续保持领先地位.1-11月,服务业实际使用外资金额487.68亿美元,同比增长18.54%,而制造业实际使用外资金额473.15亿美元,同比增长7.56%.服务业利用外资金额占整体比重首次超过制造业.
在国家分布上,亚洲主要国家和地区对华投资持续增长,美国投资则有所下降.1-11月美国实际投入外资金额27.39亿美元,同比下降23.05%;欧盟27国实际投入外资金额59.82亿美元,同比增长0.29%.
**外贸形势严竣**
在被问及中国明年外贸形势时,沈丹阳表示,尽管各方面普遍预计明年中国出口增速将会放缓,但中国有信心在进一步加快结构调整、推动进出口贸易更趋平衡的同时,实现对外贸易的平稳增长.
他强调,将保持对外贸易政策的连续性和稳定性,保持出口平稳增长.对外贸易政策既包含出口退税等财税金融政策,也包括贸易便利化等贸易促进政策,要继续研究如何减轻企业税费负担,加大对有订单、有效益出口企业的金融支持,要重视解决中小企业的困难等等.
同时将加强和改进进口工作,进一步促进贸易平衡.预计今年全年贸易顺差在1,500亿美元左右,低於去年的1,800多亿美元.
海关此前数据显示,今年1-11月,中国出口同比增长21.1%,进口增长26.4%;贸易顺差1,384亿美元,收窄18.2%.
**家电以旧换新政策到期後不会延续**
沈丹阳还提到,2010年为刺激消费中国推出的家电以旧换新政策今年底到期,由於政策已达到预期效果,商务部正会同相关部门上报国务院如期结束此项工作.
"总体看,由於国民经济的平稳较快增长、农业连年丰收、工业生产稳定、居民收入稳步增加、社保体系逐步完善,为消费的平稳运行提供了良好的环境,明年消费市场仍将保持稳步增长的态势."他称.
今年前11个月中国社会消费品零售总额同比增长17%,比上半年加快0.2个百分点.
中国为应对2008年金融危机,推出一系列刺激经济的政策,包括家电以旧换新给予财政补贴.根据2010年家电以旧换新推广工作方案,家电以旧换新政策暂定为2011年12月31日结束.该政策实施两年多来,在应对国际金融危机、扩大消费、促进节能环保等方面发挥了重要作用.(完)
--发稿 沈燕; 审校 张喜良
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路透2月8日 - 印尼主要铜冶炼商PT Smelting的一名主管周三表示，在面临罢工及其他活动之际，美国自由港麦克默伦铜金矿公司已经警告称将会缩减在印尼的采矿活动。
道琼工业指数下跌52.72点，或0.26%，至20,037.57点；标准普尔500指数跌5.08点，或0.22%，至2,288点；纳斯达克指数挫11.8点，或0.21%，至5,662.42点。(完) (编译 刘静；审校 母红)