〔中国数据〕11月FDI同比降近一成为28个月来首次,美国对华投资乏力(更新版)

(新增更多细节和背景)

* 11月FDI出现28个月来首次同比下滑,美对华投资乏力

* 单月数据不代表趋势,中国吸引FDI长期优势仍在--商务部

* 明年一季度中国外贸形势严竣

* 家电以旧换新政策今年底到期,不会延续

路透北京12月15日电---中国11月外商直接投资(FDI)同比下滑近一成,为28个月来首次.其中美国对华投资降幅明显,因美国经济疲弱及欧债危机等令企业对外投资乏力.

不过商务部新闻发言人沈丹阳周四表示,某个月FDI的增长或下降并不代表趋势,随着中国吸引外资政策及经济环境的不断完善,中国吸引外资的长期优势正在形成.

他同时预计,由於国内外环境变化对中国外贸的影响还在继续发展,明年一季度中国外贸形势相当严竣.

商务部数据显示,11月全国实际使用外资金额87.57亿美元,同比下降9.76%;前11个月全国实际使用外资金额1,037.69亿美元,同比增长13.15%.

沈丹阳提到,服务业实际使用外资增速继续保持领先地位.1-11月,服务业实际使用外资金额487.68亿美元,同比增长18.54%,而制造业实际使用外资金额473.15亿美元,同比增长7.56%.服务业利用外资金额占整体比重首次超过制造业.

在国家分布上,亚洲主要国家和地区对华投资持续增长,美国投资则有所下降.1-11月美国实际投入外资金额27.39亿美元,同比下降23.05%;欧盟27国实际投入外资金额59.82亿美元,同比增长0.29%.

**外贸形势严竣**

在被问及中国明年外贸形势时,沈丹阳表示,尽管各方面普遍预计明年中国出口增速将会放缓,但中国有信心在进一步加快结构调整、推动进出口贸易更趋平衡的同时,实现对外贸易的平稳增长.

他强调,将保持对外贸易政策的连续性和稳定性,保持出口平稳增长.对外贸易政策既包含出口退税等财税金融政策,也包括贸易便利化等贸易促进政策,要继续研究如何减轻企业税费负担,加大对有订单、有效益出口企业的金融支持,要重视解决中小企业的困难等等.

同时将加强和改进进口工作,进一步促进贸易平衡.预计今年全年贸易顺差在1,500亿美元左右,低於去年的1,800多亿美元.

海关此前数据显示,今年1-11月,中国出口同比增长21.1%,进口增长26.4%;贸易顺差1,384亿美元,收窄18.2%.

**家电以旧换新政策到期後不会延续**

沈丹阳还提到,2010年为刺激消费中国推出的家电以旧换新政策今年底到期,由於政策已达到预期效果,商务部正会同相关部门上报国务院如期结束此项工作.

"总体看,由於国民经济的平稳较快增长、农业连年丰收、工业生产稳定、居民收入稳步增加、社保体系逐步完善,为消费的平稳运行提供了良好的环境,明年消费市场仍将保持稳步增长的态势."他称.

今年前11个月中国社会消费品零售总额同比增长17%,比上半年加快0.2个百分点.

中国为应对2008年金融危机,推出一系列刺激经济的政策,包括家电以旧换新给予财政补贴.根据2010年家电以旧换新推广工作方案,家电以旧换新政策暂定为2011年12月31日结束.该政策实施两年多来,在应对国际金融危机、扩大消费、促进节能环保等方面发挥了重要作用.(完)