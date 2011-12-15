卡扎菲之女敦促国际刑事法庭调查其父兄死因

美国热股：时代华纳季度营收成长逾11%，股价盘初上涨
路透2月8日 - 时代华纳公布季度营收成长11.47%，受哈利波特外传--怪兽与牠们的产地(神奇动物在哪里)票房成功带动。目前美国电话电报公司(AT&T)T.N收购时代华纳的程序正在进行中。
(本文由路透中文网编译提供)
路透阿尔及尔12月14日电---利比亚前领导人卡扎菲(格达费)之女艾莎（Aisha Gaddafi）的一位代理律师周三称，已致函国际刑事法庭（ICC）检察官，询问是否对其父兄之死展开调查。
路透看到的信函副本称，卡扎菲及其子穆塔西姆（Mo'tassim）“以最残忍的方式被杀害，其尸体被展示并遭侮辱，完全无视伊斯兰教法”。
艾莎的律师考夫曼（Nick Kaufman）称：“记录这些野蛮行径的影像在全球传播，令我的当事人极为痛苦。”
信中称：“卡扎菲女士或任何家庭成员迄今未收到贵法庭检察官办公室表明贵方将对这起残忍谋杀案的相关情况进行调查的通知。”
今年10月，卡扎菲和穆塔西姆在老家苏尔特被捕，在被新政权效忠者羁押过程中被杀死，具体情况尚未得到充分解释。
艾莎及其他家庭成员於8月逃至阿尔及尔避难。
考夫曼在信中询问，国际刑事法庭检察官办公室是否在调查艾莎父兄被杀事件，是否采取措施确保利比亚当局也在调查此事。（完）
--编译：黎黎;发稿：王燕焜
路透2月8日 - 时代华纳公布季度营收成长11.47%，受哈利波特外传--怪兽与牠们的产地(神奇动物在哪里)票房成功带动。目前美国电话电报公司(AT&T)T.N收购时代华纳的程序正在进行中。
路透2月8日 - 印尼主要铜冶炼商PT Smelting的一名主管周三表示，在面临罢工及其他活动之际，美国自由港麦克默伦铜金矿公司已经警告称将会缩减在印尼的采矿活动。
道琼工业指数下跌52.72点，或0.26%，至20,037.57点；标准普尔500指数跌5.08点，或0.22%，至2,288点；纳斯达克指数挫11.8点，或0.21%，至5,662.42点。(完) (编译 刘静；审校 母红)