卡扎菲之女敦促国际刑事法庭调查其父兄死因

(本文由路透中文网编译提供)

路透阿尔及尔12月14日电---利比亚前领导人卡扎菲(格达费)之女艾莎（Aisha Gaddafi）的一位代理律师周三称，已致函国际刑事法庭（ICC）检察官，询问是否对其父兄之死展开调查。

路透看到的信函副本称，卡扎菲及其子穆塔西姆（Mo'tassim）“以最残忍的方式被杀害，其尸体被展示并遭侮辱，完全无视伊斯兰教法”。

艾莎的律师考夫曼（Nick Kaufman）称：“记录这些野蛮行径的影像在全球传播，令我的当事人极为痛苦。”

信中称：“卡扎菲女士或任何家庭成员迄今未收到贵法庭检察官办公室表明贵方将对这起残忍谋杀案的相关情况进行调查的通知。”

今年10月，卡扎菲和穆塔西姆在老家苏尔特被捕，在被新政权效忠者羁押过程中被杀死，具体情况尚未得到充分解释。

艾莎及其他家庭成员於8月逃至阿尔及尔避难。

考夫曼在信中询问，国际刑事法庭检察官办公室是否在调查艾莎父兄被杀事件，是否采取措施确保利比亚当局也在调查此事。（完）