〔中美关系〕中国商业环境每况愈下,应向外国企业开放市场--美驻华大使

美国热股：时代华纳季度营收成长逾11%，股价盘初上涨
路透2月8日 - 时代华纳公布季度营收成长11.47%，受哈利波特外传--怪兽与牠们的产地(神奇动物在哪里)票房成功带动。目前美国电话电报公司(AT&T)T.N收购时代华纳的程序正在进行中。
路透北京12月15日电---美国驻中国大使骆家辉周四称,中国商业环境令外国投资者越来越泄气,并敦促中国向外国企业开放市场.
中国商务部稍早公布,前11个月全国实际使用外资(FDI)金额1,037.69亿美元,同比增长13.15%,但11月份FDI金额87.57亿美元,同比下降9.76%.[ID:nCN1286306]
骆家辉上月曾称,中国必须允许中资与外资企业在做出投资决策时不受政府干预.同时他表示美国将努力实现对中国出口到2015年翻倍.[ID:nCN1228816](完)
--发稿 药朝清; 撰写 李然; 审校 张喜良
路透2月8日 - 时代华纳公布季度营收成长11.47%，受哈利波特外传--怪兽与牠们的产地(神奇动物在哪里)票房成功带动。目前美国电话电报公司(AT&T)T.N收购时代华纳的程序正在进行中。
路透2月8日 - 印尼主要铜冶炼商PT Smelting的一名主管周三表示，在面临罢工及其他活动之际，美国自由港麦克默伦铜金矿公司已经警告称将会缩减在印尼的采矿活动。
道琼工业指数下跌52.72点，或0.26%，至20,037.57点；标准普尔500指数跌5.08点，或0.22%，至2,288点；纳斯达克指数挫11.8点，或0.21%，至5,662.42点。(完) (编译 刘静；审校 母红)