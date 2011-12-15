〔美国经济〕全美零售商联合会上调美国假期销售预估,因11月销售强劲

美国热股：时代华纳季度营收成长逾11%，股价盘初上涨
路透2月8日 - 时代华纳公布季度营收成长11.47%，受哈利波特外传--怪兽与牠们的产地(神奇动物在哪里)票房成功带动。目前美国电话电报公司(AT&T)T.N收购时代华纳的程序正在进行中。
路透12月15日电---颇具影响力的零售业团体全美零售商联合会周四上调美国假期零售销售业绩预估,并称因11月销售业绩强劲且料消费者仍将进一步采购.
该组织称,其目前预计假期销售业绩将增加3.8%,至创纪录的4,691亿美元.此次增幅预估高於10月该组织预估的增长2.8%.
是项最新预估仍低於去年的增加5.2%,但高於增长2.6%的10年平均水平.(完)
--编译 兰秀娟;审校 张若琪
路透2月8日 - 时代华纳公布季度营收成长11.47%，受哈利波特外传--怪兽与牠们的产地(神奇动物在哪里)票房成功带动。目前美国电话电报公司(AT&T)T.N收购时代华纳的程序正在进行中。
路透2月8日 - 印尼主要铜冶炼商PT Smelting的一名主管周三表示，在面临罢工及其他活动之际，美国自由港麦克默伦铜金矿公司已经警告称将会缩减在印尼的采矿活动。
道琼工业指数下跌52.72点，或0.26%，至20,037.57点；标准普尔500指数跌5.08点，或0.22%，至2,288点；纳斯达克指数挫11.8点，或0.21%，至5,662.42点。(完) (编译 刘静；审校 母红)