〔美国经济〕全美零售商联合会上调美国假期销售预估,因11月销售强劲

路透12月15日电---颇具影响力的零售业团体全美零售商联合会周四上调美国假期零售销售业绩预估,并称因11月销售业绩强劲且料消费者仍将进一步采购.

该组织称,其目前预计假期销售业绩将增加3.8%,至创纪录的4,691亿美元.此次增幅预估高於10月该组织预估的增长2.8%.

是项最新预估仍低於去年的增加5.2%,但高於增长2.6%的10年平均水平.(完)