《外汇动态》欧元/瑞郎继纽约尾盘跳升後持稳,静待瑞士央行会议

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
0521GMT--欧元/瑞郎EURCHF=持稳在1.2388瑞郎,此前在纽约尾盘跳升,因交易商等待瑞士央行即将举行的政策会议;在经济成长面临严峻风险且通缩压力沉重的情况下,瑞士央行可能会将欧元/瑞郎的汇价下限上调至1.25或1.30.
欧元/瑞郎从1.23下方的隔夜低点,跳升至1.24附近的高位."调高汇价底线的预期目前似乎已得到反映,市场非常看空瑞郎.不过肯定有一些对冲基金押注瑞士央行不会调整汇价底线,因为这麽做代价不菲,"东京一家银行的交易商称.
"今天的波动会很剧烈,因为无论瑞士央行怎麽做,肯定都会有人失望,"他说道.
由於美元指数.DXY接近11个月高位,其他市场人士青睐做空瑞郎兑美元.这种操作本周有所斩获,因为瑞郎/美元已走软3%,最新报0.9537瑞郎.(完)
--编译 吴云凌;审校 龚芳
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韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。