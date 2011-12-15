〔全球金市〕现货铂金挫至两年低位,追随工业金属大跌态势

美国热股：时代华纳季度营收成长逾11%，股价盘初上涨
路透2月8日 - 时代华纳公布季度营收成长11.47%，受哈利波特外传--怪兽与牠们的产地(神奇动物在哪里)票房成功带动。目前美国电话电报公司(AT&T)T.N收购时代华纳的程序正在进行中。
路透新加坡12月15日电---现货铂金(白金)XPT=周四一度重挫3%,至每盎司1,372美元的两年低位,追随工业金属大跌之势,对欧元区财政稳定性的忧虑及年末流动性紧缩打压金属价格.
上海期货交易所主力期铜合约SCFcv1亦一度重跌5.2%.(完)
--编译 兰秀娟;审校 隋芬
路透2月8日 - 时代华纳公布季度营收成长11.47%，受哈利波特外传--怪兽与牠们的产地(神奇动物在哪里)票房成功带动。目前美国电话电报公司(AT&T)T.N收购时代华纳的程序正在进行中。
路透2月8日 - 印尼主要铜冶炼商PT Smelting的一名主管周三表示，在面临罢工及其他活动之际，美国自由港麦克默伦铜金矿公司已经警告称将会缩减在印尼的采矿活动。
道琼工业指数下跌52.72点，或0.26%，至20,037.57点；标准普尔500指数跌5.08点，或0.22%，至2,288点；纳斯达克指数挫11.8点，或0.21%，至5,662.42点。(完) (编译 刘静；审校 母红)