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货币新闻 | 2011年 12月 15日 星期四 14:07 BJT

〔全球金市〕现货铂金挫至两年低位,追随工业金属大跌态势

路透新加坡12月15日电---现货铂金(白金)XPT=周四一度重挫3%,至每盎司1,372美元的两年低位,追随工业金属大跌之势,对欧元区财政稳定性的忧虑及年末流动性紧缩打压金属价格.

上海期货交易所主力期铜合约SCFcv1亦一度重跌5.2%.(完)

--编译 兰秀娟;审校 隋芬

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