〔中国债市〕现券收益率波动不大,汇丰PMI初值回升对市场影响有限

路透上海12月15日电---中国银行间债市周四现券收益率波动不大,成交延续清淡.业内人士预计,市场有望在元旦後打破寂静.12月汇丰制造业PMI初值回升,但仍处於荣枯分水岭下方,数据基本符合预期,未给债市带来明显影响.

华东一银行交易员指出,投资者都在赌政策.经济内忧外患情况下,政策方向已定,但力度的把握难度仍大,同时市场容易放大政策预期.此外,央行公开市场持续回收流动性冲击力有限,资金情况较好,只是机构参与意愿比较淡.

"(汇丰PMI)虽然比上个月好一点,但还不是特别乐观,"北京一券商交易员表示.

汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览的12月初值较上月32个月低位明显回升,但仍在荣枯分水岭下方.分析师认为,实体经济虽仍在下降通道,但软着陆概率很大.[ID:nCN1286532]

上述券商交易员并预计,年底资金面不会过紧,但由於一个月的资金利率CN1MRP=CFXS较高,当下购置高评级债券,容易出现倒挂,投资者更倾向於在元旦後再购置.

中国人民银行公开市场本周净回笼730亿元人民币.至此,连续三周的净回笼资金规模已达1,980亿元人民币,令本次存款准备金率下调释放的半数流动性再回央行手中.[ID:nCN1286660]

剩余期限约0.92年的央票1101088券最新报价收益率tCN1101088=CFXM为3.4915%/3.4800%,上日尾盘为3.4950%/3.4800%.

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS

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今日 2.9561 3.4546

上日 2.9305 3.2292

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 3.4945/3.4268

国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 2.6301/2.5531

金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 3.5482/3.4832(完)

欲浏览各债券品种基准券收益率报价,请点选<CN/CONTC203>

欲浏览其他期限国债回购利率报价,请点选<0#CNREPO=SS>

--发稿 冉莹; 审校 林高丽

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