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货币新闻 | 2011年 12月 15日 星期四 14:24 BJT

〔韩国股市〕受欧债疑虑打压收挫2.08%,炼油和造船股领跌

路透首尔12月15日电---韩国股市周四重挫,在担心欧债危机继续恶化的背景下,避险情绪升温,使得市场买兴疲弱.

炼油股和造船股领跌,SK Innovation (096770.KS)重挫6.9%,大宇造船(042660.KS)大跌6.5%.

综合股价指数.KS11收挫2.08%至1,819.11点.(完)

--编译 张若琪;审校 孙茉莉

日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]

澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]

东南亚股市[.SOCN]

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