《阳歌专栏》中美贸易战若升级将两败俱伤

(本文由路透中文网编译提供)

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作者阳歌(Doug Young)是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabizblog.com)，微博请见(www.weibo.com/youngchinabiz)。

**中美贸易战若升级将两败俱伤**

美国向从中国进口的轮胎徵收保护性关税後，中国近期宣布，将对原产美国的部分大排量汽车徵收反倾销和反补贴税，这一点也不令人惊讶。这种针锋相对的惩罚性关税比较常见，而且因为波及的产品数量较少，造成的损伤往往不大。但我们从近期事件可预见，如果涉及太阳能电池板的贸易战再打响，後果可能会很严重。

中国将对通用汽车(GM.N)和克莱斯勒汽车原产美国的部分车型徵收最高13%的双反税，甚至还将对德国车商宝马BMW.DE和戴姆勒(DAIGn.DE)产自美国的部分车型徵收额度稍低的惩罚性关税。此举主要是象征性的，因为美国两大车商通用和福特(F.N)多数面向中国市场的车型是通过合资企业在中国制造。

中美双方往往较为谨慎，避免此类贸易战失控，影响广泛的中美经贸关系，但新能源贸易战隐隐风雨欲来，或即将检验这一模式，因为新能源贸易战或引发更大规模贸易冲突，严重挫败发展清洁新能源的努力。经常关注我的专栏的读者知道，我说的是美国对中国太阳能板制造商展开“双反”调查。由於中国政府大力支持，目前中国太阳能板产量占全球一半以上。

美国一游说团体认定，中国政府对国内光伏企业提供不公平补贴，建议对其徵收惩罚性关税，很可能於明年上半年开始徵收。中方已暗示，或采取报复性措施，对美国制造的多晶硅徵收双反税，而多晶硅是制造太阳能板的主要原料。这种升级的贸易战终将造成两败俱伤，甚至会对努力走出低迷的全球太阳能产业造成重创。

一句话：中国对原产美国大排量汽车徵收惩罚性关税，看似是报复美国对中国产轮胎采取类似举措，但不太可能对美国汽车在华销量造成重大影响。

**趁中国政策导向东风 百时美施贵宝与EMC联姻本土企业**

两起医药和电脑行业大型外企与中国本土企业联姻的交易，让跨国公司试图保持其在华行动目标与中国政府的最新政策导向相一致的做法，看起来饶有趣味。

与本土合作夥伴联手并非新策略，但在最新的两起结盟交易中，令人感兴趣的是他们的瞄准式做法。第一起交易看中的是中国正在进行的大规模医改行动，另一起则相中中国意欲领先云计算领域的计划。

先来看看医药交易，交易中百时美施贵宝(BMY.N)与中国本土制药商先声药业SCR.N合作，在中国生产和销售心血管药物，前者将负责药物研发，先声药业则将利用其与地方监管机构和卫生官员的紧密关系，负责生产和销售。此类交易可谓明智之举，在中国推进医改、以使基本医保覆盖所有人之际，未来对优质药品的巨大需求，将令百时美施贵宝获得大量机会。

第二宗交易是，已沦为昨日黄花的PC厂商长城电脑，与全球最大的数据存储设备生产商易安信电脑系统（EMC）EMC.N组建云计算合资公司。中国曾多次表示，云计算是未来几年发展的重点，引得许多公司纷纷采取行动，当中包括华为和阿里巴巴。我并未看出像EMC这样的西方大企业试图在该领域分得一杯羹的其他原因，事实上微软(MSFT.O)上月也采取类似行动，通过其在中国的研发中心涉足该领域。

我对EMC交易唯一担心的是，长城电脑的名字在中国已不再响亮，且具有国企性质，也就是说它并非此类更具创业性质合作关系的最佳夥伴。但话说回来，在中国的云计算起步阶段加入这一领域，EMC是很有远见的。

一句话：百时美施贵宝和EMC在各自领域与中国企业联姻，是利用中国政府政策导向东风的明智之举。（完）

编译：黎黎/侯雪苹 发稿：王燕焜/张家伟

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