版本:
中国
亚洲 | 2011年 12月 15日 星期四 14:17 BJT

〔日本股市〕日经指数收跌1.7%,25日移动均线支撑位告失

路透东京12月15日电---日本股市日经指数周四跌至两周最低收盘水准,击穿25日移动均线关键支撑位,投资者在等待今日盘中稍後的西班牙债券标售,以便从中寻找欧洲能否解决债务危机的最新线索.

日经指数.N225跌1.7%至8,377.37点.东证股价指数.TOPX跌1.6%报725.02点.(完)

--编译 郑茵;审校 白云

日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]

澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]

东南亚股市[.SOCN]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐