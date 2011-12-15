〔中国新债〕国开行周五将发行的10年期债,利率簿记区间2.70%-3.70%

路透上海12月15日电---中国国家开发银行[CHDB.UL]周四公告称,将於周五(16日)簿记建档发行的不超过150亿元人民币10年期固息金融债,前三年的票面利率簿记区间为2.70%-3.70%;如投资人继续持有,则後七年的票面利率在第一年基础上加50个基点(bp).