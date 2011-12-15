〔中国新债〕国开行周五将发行的10年期债,利率簿记区间2.70%-3.70%

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透上海12月15日电---中国国家开发银行[CHDB.UL]周四公告称,将於周五(16日)簿记建档发行的不超过150亿元人民币10年期固息金融债,前三年的票面利率簿记区间为2.70%-3.70%;如投资人继续持有,则後七年的票面利率在第一年基础上加50个基点(bp).
刊登在中国债券信息网的公告显示,该期债为国开行今年第61期金融债券,具体条款如下:
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发行总量 不超过150亿元
期限/计息方式 10年/固息
投资人选择权 3+7
发行方式 簿记建档
簿记建档时间 12月16日14:00-15:00
分销期 12月19日-12月21日
缴款日 12月21日
上市日 12月27日
基本承销额 无
付息频率 按年
发行人增发权利 保留
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国开行并称,如遇市场情况发生重大变化,将保留对上述债券发行品种和发行时间等要素进行调整的权利.(完)
参看详情,可点选中国债券信息网(here)
--整理 刘昕; 审校 张喜良
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。