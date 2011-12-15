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亚洲 | 2011年 12月 15日 星期四 14:46 BJT

〔中国新债〕国开行周五将发行的10年期债,利率簿记区间2.70%-3.70%

路透上海12月15日电---中国国家开发银行[CHDB.UL]周四公告称,将於周五(16日)簿记建档发行的不超过150亿元人民币10年期固息金融债,前三年的票面利率簿记区间为2.70%-3.70%;如投资人继续持有,则後七年的票面利率在第一年基础上加50个基点(bp).

刊登在中国债券信息网的公告显示,该期债为国开行今年第61期金融债券,具体条款如下:

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发行总量 不超过150亿元

期限/计息方式 10年/固息

投资人选择权 3+7

发行方式 簿记建档

簿记建档时间 12月16日14:00-15:00

分销期 12月19日-12月21日

缴款日 12月21日

上市日 12月27日

基本承销额 无

付息频率 按年

发行人增发权利 保留

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国开行并称,如遇市场情况发生重大变化,将保留对上述债券发行品种和发行时间等要素进行调整的权利.(完)

参看详情,可点选中国债券信息网(here)

--整理 刘昕; 审校 张喜良

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