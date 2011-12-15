〔全球金市〕现货银和白银期货都下跌逾2%,因金属价格普遍走软

美国热股：时代华纳季度营收成长逾11%，股价盘初上涨
路透2月8日 - 时代华纳公布季度营收成长11.47%，受哈利波特外传--怪兽与牠们的产地(神奇动物在哪里)票房成功带动。目前美国电话电报公司(AT&T)T.N收购时代华纳的程序正在进行中。
路透新加坡12月15日电---现货白银XAG=周四下跌逾2%至每盎司28.26美元,为9月26日以来的最低位,因欧元区债务危机忧虑促使紧张的投资者撤出风险资产,导致金属价格普遍回落.
美国白银期货SIcv1也下跌逾2%,报每盎司28.28美元.(完)
--编译 高琦; 审校 田建华
路透2月8日 - 时代华纳公布季度营收成长11.47%，受哈利波特外传--怪兽与牠们的产地(神奇动物在哪里)票房成功带动。目前美国电话电报公司(AT&T)T.N收购时代华纳的程序正在进行中。
路透2月8日 - 印尼主要铜冶炼商PT Smelting的一名主管周三表示，在面临罢工及其他活动之际，美国自由港麦克默伦铜金矿公司已经警告称将会缩减在印尼的采矿活动。
道琼工业指数下跌52.72点，或0.26%，至20,037.57点；标准普尔500指数跌5.08点，或0.22%，至2,288点；纳斯达克指数挫11.8点，或0.21%，至5,662.42点。(完) (编译 刘静；审校 母红)