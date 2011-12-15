版本:
中国
货币新闻 | 2011年 12月 15日 星期四 14:53 BJT

〔全球金市〕现货银和白银期货都下跌逾2%,因金属价格普遍走软

路透新加坡12月15日电---现货白银XAG=周四下跌逾2%至每盎司28.26美元,为9月26日以来的最低位,因欧元区债务危机忧虑促使紧张的投资者撤出风险资产,导致金属价格普遍回落.

美国白银期货SIcv1也下跌逾2%,报每盎司28.28美元.(完)

--编译 高琦; 审校 田建华

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐