〔中国股市〕沪综指收挫逾2%至33个月新低,经济放缓忧虑拖累大盘六连跌

路透北京12月15日电---中国股市沪综指周四收挫逾2%至33个月新低.缺乏亮点的中央经济工作会议并未缓解经济放缓忧虑,连续破位大跌後市场气氛低迷,加之外盘齐跌,令投资者几乎无视汇丰PMI初值回暖的小利好.在资源类股领跌下,大盘连续第六天下挫.

分析人士认为,沪综指跌势形成後跌速有加快迹象,短期来看市场强支撑在2,100点.

沪综指.SSEC收报2,180.895点,大跌47.630点,或2.14%;此前收盘低位为2009年3月16日的2,153.29点.今日上海A股成交额为471亿元人民币,较上日增22%.

山西证券策略分析师杜亮说,"造成市场下跌的根本原因是经济增速回落超预期,11月份工业增加值、用电量等关键数据大幅低於预期,预示经济可能进入快速回落期.经济工作会议没有太大亮点,市场期待的利好落空."

他并补充,短期市场强支撑在2,100点,建议风险承受能力较大的投资者可在该点位附近适度参与反弹.由於底部未明,所以整体仓位建议控制较低水平.

宏观经济先行指标--12月汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)初值为49.0,高於上月终值47.7,虽然仍在荣枯分水岭线50下方,但较上月的32个月低位明显回升,显示中国制造业活动仍在收缩,但程度较上月好转.[ID:nCN1284284]

沪深300指数12月合约CIFZ1尾盘报2,347.8点,跌2.92%,成交量为108,166手.(完)