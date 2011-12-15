〔中国股市〕沪综指收挫逾2%至33个月新低,经济放缓忧虑拖累大盘六连跌

美国热股：时代华纳季度营收成长逾11%，股价盘初上涨
路透2月8日 - 时代华纳公布季度营收成长11.47%，受哈利波特外传--怪兽与牠们的产地(神奇动物在哪里)票房成功带动。目前美国电话电报公司(AT&T)T.N收购时代华纳的程序正在进行中。
路透北京12月15日电---中国股市沪综指周四收挫逾2%至33个月新低.缺乏亮点的中央经济工作会议并未缓解经济放缓忧虑,连续破位大跌後市场气氛低迷,加之外盘齐跌,令投资者几乎无视汇丰PMI初值回暖的小利好.在资源类股领跌下,大盘连续第六天下挫.
分析人士认为,沪综指跌势形成後跌速有加快迹象,短期来看市场强支撑在2,100点.
沪综指.SSEC收报2,180.895点,大跌47.630点,或2.14%;此前收盘低位为2009年3月16日的2,153.29点.今日上海A股成交额为471亿元人民币,较上日增22%.
山西证券策略分析师杜亮说,"造成市场下跌的根本原因是经济增速回落超预期,11月份工业增加值、用电量等关键数据大幅低於预期,预示经济可能进入快速回落期.经济工作会议没有太大亮点,市场期待的利好落空."
他并补充,短期市场强支撑在2,100点,建议风险承受能力较大的投资者可在该点位附近适度参与反弹.由於底部未明,所以整体仓位建议控制较低水平.
宏观经济先行指标--12月汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)初值为49.0,高於上月终值47.7,虽然仍在荣枯分水岭线50下方,但较上月的32个月低位明显回升,显示中国制造业活动仍在收缩,但程度较上月好转.[ID:nCN1284284]
沪深300指数12月合约CIFZ1尾盘报2,347.8点,跌2.92%,成交量为108,166手.(完)
--发稿 李然; 审校 张喜良
路透2月8日 - 时代华纳公布季度营收成长11.47%，受哈利波特外传--怪兽与牠们的产地(神奇动物在哪里)票房成功带动。目前美国电话电报公司(AT&T)T.N收购时代华纳的程序正在进行中。
路透2月8日 - 印尼主要铜冶炼商PT Smelting的一名主管周三表示，在面临罢工及其他活动之际，美国自由港麦克默伦铜金矿公司已经警告称将会缩减在印尼的采矿活动。
道琼工业指数下跌52.72点，或0.26%，至20,037.57点；标准普尔500指数跌5.08点，或0.22%，至2,288点；纳斯达克指数挫11.8点，或0.21%，至5,662.42点。(完) (编译 刘静；审校 母红)