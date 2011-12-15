伊朗受制裁,美国寻求石油供应缓冲

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿12月14日电---鉴於伊朗石油出口面临西方更多制裁的威胁，美国正与多个产油国建立联系，以稳定全球市场原油供应。

据美国国务院官员称，通过建立与加纳、安哥拉及伊拉克等石油出口国的联系，为该工作打下基础。这些国家的石油行业正从战争及多年的忽视状态中恢复，若出现某些石油运输中断的情况，导致油价上涨危及全球经济，它们将扩大产能。

伊朗是世界第五大石油出口国，西方国家对其制造核武器的担忧，将导致更多对伊朗的新制裁。美国因而同其长期石油夥伴沙特阿拉伯以外的其他国家建立联系，以保证全球石油市场有足够的备用产能。

美国国务院国际事务特使及协调人Carlos Pascual周二晚在国务院表示：“简单的来到一两个地方，告诉他们‘你们能每天多产出100万桶油么？那样我们就够用了’，这已经不再行得通，现在的情况是，要与一个更为复杂的市场合作。”

Pascual负责创建国务院新的能源局，该局将主导稳定市场和降低能源生产中环境风险等问题。

国际能源署本周称，对伊朗实施更严厉的制裁措施，可能会导致该国石油产出到2016年下降四分之一，降至低於每天不到300万桶。

华盛顿部分组织也希望美国推动中国和其他东方国家从伊朗进口更多石油，以此更巧妙的实施对伊朗的制裁。这些组织认为，在与伊朗的油价谈判中，中国比欧洲更有优势，因为中国的国有石油公司作为一个大集团购买伊朗原油，可以迫使伊朗降低价格，使伊朗损失数十亿美元石油出口收入。（完）