〔韩国股市〕收跌2.1%,因避险情绪升温且炼油和造船类股下跌(更新版)

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路透首尔12月15日电---韩国股市周四重挫,在担心欧债危机继续恶化的背景下,避险情绪升温,使得市场买兴疲弱.

分析师称,投资者对欧洲央行未加大购买欧洲受困国家的公债而感到失望,购债被认为是继欧盟峰会同意强化财政联盟之後所必需的下一步措施.

"由於欧洲信贷风险似乎加剧,投资者采取观望态度.评级机构调降大型欧资银行评级的警告又加剧了担忧,"HI投资证券市场分析师Kim Seung-han表示.