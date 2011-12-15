〔韩国股市〕收跌2.1%,因避险情绪升温且炼油和造船类股下跌(更新版)

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(新增细节)
路透首尔12月15日电---韩国股市周四重挫,在担心欧债危机继续恶化的背景下,避险情绪升温,使得市场买兴疲弱.
分析师称,投资者对欧洲央行未加大购买欧洲受困国家的公债而感到失望,购债被认为是继欧盟峰会同意强化财政联盟之後所必需的下一步措施.
"由於欧洲信贷风险似乎加剧,投资者采取观望态度.评级机构调降大型欧资银行评级的警告又加剧了担忧,"HI投资证券市场分析师Kim Seung-han表示.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。