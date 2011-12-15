更正(官方):〔中国棉花〕明年棉花种植面积料下降9%--COTLOOK调查

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(官方更正:内文第一段及标题的明年棉花种植面积改为"料下降9%",非"10.5%")
路透北京12月15日电---周四公布的北京COTLOOK调查显示,2012年中国棉花种植面积料较今年下降9%.
根据COTLOOK对13个棉花主产区的调查,明年的种植面积料为481万公顷,或7,216万亩.
调查同时显示,今年全国棉花总产量料增长16%,至728万吨.(完)
--编译 丁琦; 审校 白云
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。