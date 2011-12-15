版本:
中国
亚洲 | 2011年 12月 15日 星期四 16:57 BJT

更正(官方):〔中国棉花〕明年棉花种植面积料下降9%--COTLOOK调查

(官方更正:内文第一段及标题的明年棉花种植面积改为"料下降9%",非"10.5%")

路透北京12月15日电---周四公布的北京COTLOOK调查显示,2012年中国棉花种植面积料较今年下降9%.

根据COTLOOK对13个棉花主产区的调查,明年的种植面积料为481万公顷,或7,216万亩.

调查同时显示,今年全国棉花总产量料增长16%,至728万吨.(完)

--编译 丁琦; 审校 白云

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐