〔中国票据市场〕转贴利率报价持续小跌,但买方对票源相对挑剔

路透上海12月15日电---中国票据市场转贴利率报价周四延续小幅跌势,显示机构收票仍然积极.但由於临近年底,部分持票方因调整信贷规模存在出票压力,因此时间上对买方更有利,对票源也相对比较挑剔.

"需求倒是不少,但往往都对承兑行还有到期日有要求,所以成交价格还要具体的谈,"华中一银行交易员说.

他还表示,年底之前是各家机构调节信贷规模的重要时间,今年的市况要比往年好,但总体来说还是买方市场.

以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价<0#CNBAYBMK=>:

1个月(%) 6个月(%) 一年(%)

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今日 8.4365/8.0144 8.7950/8.3920 10.0855/9.2560

上日 8.5020/8.0429 8.8625/8.4618 10.2164/9.2950

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变动 -6.55bp/-2.85bp -6.75bp/-6.98bp -13.09bp/-3.9bp

票据市场是短期资金融通的市场.此前的中国票据市场处於分割状态,在各行各地区之间的流动性较差;交易品种基本限於汇票,交易期限规定在六个月以内,其中银行承兑汇票是最主要的交易工具.交易方式包括回购和转贴(即买断).

**逆回购报价下跌**

而回购报价方面,据路透中国银票回购参考率报价<0#CNBARPYBMK=>,今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价CNT1BARPYFIX=报在6.2478%,较上日6.2870%下跌.

部分期限路透央票参考率CNTBFIX(%):

1个月 3个月

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今日 3.1792/3.1272 3.2490/3.1972

上日 3.1782/3.1262 3.2466/3.1966

注: 路透中国银票转贴参考率目前由中国51家商业银行参与报价.(完)

--发稿 周晓峰; 审校 张喜良

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