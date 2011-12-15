〔金属期市〕上海期铜和期锌双双下挫,受欧债危机忧虑加剧拖累=2

周三跌幅为10月20日以来最大.价格较2月所及的10,190美元高位已跌去近30%.

"市场倍受打击并颇感失望,拭目以待历时两年之久的债务危机的结局."辉立期货投资分析师Ong Yi Ling说道,"风险资产悉数下滑.债务危机的阴霾恐怕至少在明年上半年还将会萦绕不散."

日本央行短观调查显示,日本大型制造业在第四季对企业状况的看法转为悲观,表明日圆坚挺、欧债危机及全球经济成长放缓打击该国出口依赖型经济.[ID:nCN1286114]这亦加剧了经济前景的阴霾.

据公布的采购经理人指数(PMI)初值来看,在新订单减少後,中国12月制造业产出再度萎缩,这巩固了在全球需求减弱和国内信贷条件紧缩情况下,制造商处境艰困的预期.

上海主力3月期锌SZNc4下滑1.7%至每吨14,715元人民币.

0701GMT基本金属价格:

金属 最新报价 变动 涨跌% 年初迄今涨跌%

LME期铜 7201.50 -8.50 -0.12 -24.98

上海期铜 53460 -2250 -4.04 -25.59

LME期铝 1979.00 17.00 +0.87 -19.88

上海期铝 15645 -190 -1.20 -7.10

COMEX期铜 326.20 -1.65 -0.50 -26.52

LME期锌 1861.00 16.00 +0.87 -24.16

上海期锌 14715 -255 -1.70 -24.44

LME期镍 17417.00 17.00 +0.10 -29.63

LME期铅 1985.50 -12.50 -0.63 -22.14

LME期锡 18700.00 175.00 +0.94 -30.48

LME/上海套利价差^ 240

注:上海期货交易所报价为元(人民币)/吨,LME报价为美元/吨,COMEX报价为美分/磅

上海和COMEX合约为交投最活跃的月份

^ 套利价差的计算方法为:伦敦三个月期铜价格换算为人民币并加上17%的增值税,再减去上海三个月期铜价格.(完)