〔中国能源〕中石油阿姆河天然气二期工程开工,年产商品气80亿立方米

路透北京12月15日电---中国石油天然气集团公司称,旗下土库曼斯坦阿姆河天然气项目的二期工程13日开工奠基,设计年产商品气80亿立方米.预计建成投产後,阿姆河天然气项目将达到130亿立方米的年供气能力.

周四刊登在中石油集团公司网站上的新闻稿称,第二天然气处理厂位於土库曼斯坦巴格德雷合同区.计划2013年第一、二列装置投产,2014年第三、四列装置投产.

"它的建成,将使阿姆河天然气项目达到130亿立方米的年供气能力,大大缓解我国国内天然气需求紧张的局面."新闻稿称.

土库曼斯坦阿姆河天然气项目是迄今为止中国石油海外最大的陆上天然气合作开发项目,该项目是西气东输二线的主要气源地.

阿姆河天然气项目的第一天然气处理厂2009年年底投产以来,已向中国输气195.6亿立方米.

土库曼斯坦总统别尔德穆哈梅多夫（Kurbanguly Berdymukhamedov）11月在北京对记者表示,该国对中国天然气年度供应量将上调250亿立方米,达到650亿立方米.但他没有透露何时开始实施.[ID:nCN1237898]

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