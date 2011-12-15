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亚洲 | 2011年 12月 15日 星期四 15:56 BJT

《外汇动态》欧洲开盘:欧元持稳,关注瑞士央行政策决定及西班牙公债标售

0732GMT--欧元兑美元EUR=持平於1.2992美元,由於投资者希望作空欧元,那将令市场持续关注欧元下探周三所及11个月低位1.2945美元的走势.

西班牙公债标售和瑞士央行政策决定是关键事件.

据传瑞士央行可能上调瑞郎兑欧元EURCHF=R汇率上限,目前该上限为1.20瑞郎[ID:nCN1283102].

美元兑瑞郎CHF=下跌0.25%至0.9508瑞郎,但距离亚洲交易时段所及10个月高位0.9549不远.美元指数.DXY下滑0.13%至80.468.(完)

--编译 兰秀娟;审校 白云

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