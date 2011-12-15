版本:
中国
亚洲 | 2011年 12月 15日 星期四 15:39 BJT

〔表格〕外资在韩国股市卖超2,906亿韩元,为连续第五日卖超

路透首尔12月15日电---韩国证券交易所周四公布,截至0720GMT,外资当日在韩国股市.KS11卖超2,906亿韩元,为连续第五个交易日卖超,期间累计卖超1.27万亿韩元(11亿美元).

以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元,负值代表卖超):

日期 外资 机构投资人 散户

-------------------------------------------------

12月15日 -290.6 3.1 485.5

12月14日 -345.0 38.9 242.7

12月13日 -207.1 67.0 388.6

12月12日 -0.2 -127.3 -66.7

12月 9日 -423.5 40.5 579.1

12月 8日 203.4 -41.5 -24.9

12月 7日 -25.6 332.0 -288.3

12月 6日 -151.2 271.8 -127.4

12月 5日 -65.2 95.1 -39.7

12月 2日 -102.2 586.9 -495.5

12月 1日 633.6 1,096.5 -1,680.9

------------------------------------------------

本月以来 -569.2 2,296.0 -1,027.4

-------------------------------------------------

今年以来 -8,198.1 11,188.5 -1,012.8

-------------------------------------------------(完)

--编译 高琦;审校 龚芳

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐