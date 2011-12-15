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亚洲 | 2011年 12月 15日 星期四 15:57 BJT

〔中国新债〕吴中经济发展公司周五起发15亿元固息企业债,期限七年

路透上海12月15日电---中国江苏省吴中经济技术发展总公司周四公告称,将於周五(16日)起
发行15亿元人民币固息企业债,期限七年.

  具体条款如下:

  发债主体    拟发规模   期限(年)    年利率       主体评级  发行时间      主承销商
            (亿元人民币)
  =====================================================================================
  江苏吴中经济   15         7         8.05%          AA    12/16-12/22    宏源证券
  技术发展总公司        (从第五年开始逐年偿还本金的30%、30%和40%)                          
  =====================================================================================(完)

  参看详情,可点选中国债券信息网(here)

  --发稿 边竞; 审校 张喜良

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