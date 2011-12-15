〔亚洲橡胶〕TOCOM期胶下跌4%触及两周低位,商品全线跌势引发止损盘

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透曼谷12月15日电---东京工业品交易所(TOCOM)期胶周四下跌逾4%,至两周低位,交易员称,其它大宗商品下跌触发了期胶的停损卖盘.
TOCOM指标期胶5月合约<0#JRU:>下跌11.4日圆,或4.1%,结算价报每公斤266.8日圆.
该合约盘中一度下跌4.3%,至266.2日圆的12月1日以来最低.
"期胶随同其它大宗商品下跌,在价格跌破270日圆时,技术面人气转弱,促使市场人士大举抛售以止损,"一位交易员表示.
交易员称,260日圆被视为期胶的强力支撑位,270日圆为强阻力位.(完)
--编译 丁琦;审校 程琳
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。