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亚洲 | 2011年 12月 15日 星期四 15:45 BJT

〔亚洲橡胶〕TOCOM期胶下跌4%触及两周低位,商品全线跌势引发止损盘

路透曼谷12月15日电---东京工业品交易所(TOCOM)期胶周四下跌逾4%,至两周低位,交易员称,其它大宗商品下跌触发了期胶的停损卖盘.

TOCOM指标期胶5月合约<0#JRU:>下跌11.4日圆,或4.1%,结算价报每公斤266.8日圆.

该合约盘中一度下跌4.3%,至266.2日圆的12月1日以来最低.

"期胶随同其它大宗商品下跌,在价格跌破270日圆时,技术面人气转弱,促使市场人士大举抛售以止损,"一位交易员表示.

交易员称,260日圆被视为期胶的强力支撑位,270日圆为强阻力位.(完)

--编译 丁琦;审校 程琳

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