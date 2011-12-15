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货币新闻 | 2011年 12月 15日 星期四 15:54 BJT

〔中国金融〕应调动金融机构包括商行参与外储投资和管理--工行董事长

路透北京12月15日电---中国工商银行董事长姜建清周四表示,中国应调动金融机构包括商业银行参与外汇储备的投资和管理.

他在财经年会上作出述表述.

中国目前外汇储备逾3.2万亿美元,位居全球之首,近期欧债危机及美国经济的不振也引发市场对中国庞大外储资金安全性的担忧.(完)

--发稿 赵红梅; 撰写 沈燕; 审校 黄凯

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