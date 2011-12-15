〔中国金融〕应调动金融机构包括商行参与外储投资和管理--工行董事长

美国热股：时代华纳季度营收成长逾11%，股价盘初上涨
路透2月8日 - 时代华纳公布季度营收成长11.47%，受哈利波特外传--怪兽与牠们的产地(神奇动物在哪里)票房成功带动。目前美国电话电报公司(AT&T)T.N收购时代华纳的程序正在进行中。
路透北京12月15日电---中国工商银行董事长姜建清周四表示,中国应调动金融机构包括商业银行参与外汇储备的投资和管理.
他在财经年会上作出述表述.
中国目前外汇储备逾3.2万亿美元,位居全球之首,近期欧债危机及美国经济的不振也引发市场对中国庞大外储资金安全性的担忧.(完)
--发稿 赵红梅; 撰写 沈燕; 审校 黄凯
路透2月8日 - 时代华纳公布季度营收成长11.47%，受哈利波特外传--怪兽与牠们的产地(神奇动物在哪里)票房成功带动。目前美国电话电报公司(AT&T)T.N收购时代华纳的程序正在进行中。
路透2月8日 - 印尼主要铜冶炼商PT Smelting的一名主管周三表示，在面临罢工及其他活动之际，美国自由港麦克默伦铜金矿公司已经警告称将会缩减在印尼的采矿活动。
道琼工业指数下跌52.72点，或0.26%，至20,037.57点；标准普尔500指数跌5.08点，或0.22%，至2,288点；纳斯达克指数挫11.8点，或0.21%，至5,662.42点。(完) (编译 刘静；审校 母红)