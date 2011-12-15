〔韩国汇市〕韩元创三周最低收盘价,怀疑韩国当局曾入市干预阻跌韩元

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透首尔12月15日电---韩国韩元KRW=周四创三周最低收盘价,意大利公债标售得标利率飙涨,加剧了市场对欧债危机的忧虑,进而抑制风险偏好.
韩元KRW=KFTC收报1,163.0,周三跌穿1,160,收於1,156.2,交易员担心该区域将招致韩国外汇当局入市干预抛售美元.
多位交易员揣测,今日盘中韩国当局曾入市阻跌韩元.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。