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亚洲 | 2011年 12月 15日 星期四 16:12 BJT

〔韩国汇市〕韩元创三周最低收盘价,怀疑韩国当局曾入市干预阻跌韩元

路透首尔12月15日电---韩国韩元KRW=周四创三周最低收盘价,意大利公债标售得标利率飙涨,加剧了市场对欧债危机的忧虑,进而抑制风险偏好.

韩元KRW=KFTC收报1,163.0,周三跌穿1,160,收於1,156.2,交易员担心该区域将招致韩国外汇当局入市干预抛售美元.

多位交易员揣测,今日盘中韩国当局曾入市阻跌韩元.

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