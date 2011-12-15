《汇市解析》--技术面及价位预测(II)

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透伦敦12月15日电---以下为瑞银分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:
欧元/美元:跌破1.2962美元打开跌向1.2867美元的空间,这是今年低点.下一支撑在1.2644美元.阻力位在1.3065美元.
美元/日圆:关键走势引发点是78.29和77.49日圆.
英镑/美元:跌破1.5423打开跌至1.5272的空间.下一支撑在1.5125美元,此为2010年7月21日低点.初始阻力在1.5532美元.
美元/瑞郎:扫清0.9506瑞郎,令0.9602回到视野范围,其上是2月11日高点0.9776.支撑位在0.9430.
欧元/瑞郎:突破1.2474将打开升至1.2646的空间.初始支撑在1.2226.
纽约 当日 今年来 2010年
0806GMT 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
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欧元/美元 EUR= 1.3008 1.2980 +0.22 -2.76 1.3377
美元/日圆 JPY= 77.94 78.01 -0.09 -3.96 81.15
欧元/日圆 EURJPY=R 101.38 101.26 +0.12 -6.65 108.60
美元/瑞郎 CHF= 0.9491 0.9530 -0.41 +1.67 0.9335
英镑/美元 GBP= 1.5473 1.5465 +0.05 -0.81 1.5599
美元/加元 CAD= 1.0374 1.0394 -0.19 +4.08 0.9967
澳元/美元 AUD= 0.9907 0.9909 -0.02 -2.90 1.0203
新西兰元/美元 NZD= 0.7489 0.7502 -0.17 -3.88 0.7791
澳元/日圆 AUDJPY=R 77.220 77.320 -0.13 -7.04 83.070
新西兰元/日圆 NZDJPY=R 58.370 58.520 -0.26 -7.72 63.250
英镑/日圆 GBPJPY=R 120.60 120.63 -0.02 -4.78 126.66
澳元/新西兰元 AUDNZD=R 1.3223 1.3198 +0.19 +0.81 1.3117
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附注:上收市价是纽约汇市2130 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)
--编译/审校 田建华/高琦
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现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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