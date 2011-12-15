《汇市解析》--技术面及价位预测(II)

路透伦敦12月15日电---以下为瑞银分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:

欧元/美元:跌破1.2962美元打开跌向1.2867美元的空间,这是今年低点.下一支撑在1.2644美元.阻力位在1.3065美元.

美元/日圆:关键走势引发点是78.29和77.49日圆.

英镑/美元:跌破1.5423打开跌至1.5272的空间.下一支撑在1.5125美元,此为2010年7月21日低点.初始阻力在1.5532美元.

美元/瑞郎:扫清0.9506瑞郎,令0.9602回到视野范围,其上是2月11日高点0.9776.支撑位在0.9430.

欧元/瑞郎:突破1.2474将打开升至1.2646的空间.初始支撑在1.2226.

纽约 当日 今年来 2010年

0806GMT 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 EUR= 1.3008 1.2980 +0.22 -2.76 1.3377

美元/日圆 JPY= 77.94 78.01 -0.09 -3.96 81.15

欧元/日圆 EURJPY=R 101.38 101.26 +0.12 -6.65 108.60

美元/瑞郎 CHF= 0.9491 0.9530 -0.41 +1.67 0.9335

英镑/美元 GBP= 1.5473 1.5465 +0.05 -0.81 1.5599

美元/加元 CAD= 1.0374 1.0394 -0.19 +4.08 0.9967

澳元/美元 AUD= 0.9907 0.9909 -0.02 -2.90 1.0203

新西兰元/美元 NZD= 0.7489 0.7502 -0.17 -3.88 0.7791

澳元/日圆 AUDJPY=R 77.220 77.320 -0.13 -7.04 83.070

新西兰元/日圆 NZDJPY=R 58.370 58.520 -0.26 -7.72 63.250

英镑/日圆 GBPJPY=R 120.60 120.63 -0.02 -4.78 126.66

澳元/新西兰元 AUDNZD=R 1.3223 1.3198 +0.19 +0.81 1.3117

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附注:上收市价是纽约汇市2130 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译/审校 田建华/高琦

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