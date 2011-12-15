〔欧洲金融〕欧洲央行担心银行资本新规或损及经济成长--消息人士

路透法兰克福12月15日电---通讯社Market News International引述不具名的消息人士称,欧洲央行担心即将实施的银行业资本新规或使经济陷入衰退,因该举措可能遏制银行贷款活动.

欧洲银行业管理局(EBA)此前表示,银行的核心一级资本至少应达到风险加权资产的9%,高於全球领导人此前敲定从2013年开始推行的下限7%.

但对於该比率的质疑正在升温,消息人士对MNI表示,欧洲央行担心银行可能会为满足新的资本要求而出售资产或收紧放贷条件.

"如果(资产)处置和财政大幅收紧相结合,将形成严重收缩的环境,"一位欧元区央行官员对MNI表示,"这意味着明年将出现衰退."

欧洲央行不愿对该消息置评.(完)