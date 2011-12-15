〔欧洲金融〕俄罗斯承诺经IMF向欧元区注资至少100亿美元--总统助理

美国热股：时代华纳季度营收成长逾11%，股价盘初上涨
路透2月8日 - 时代华纳公布季度营收成长11.47%，受哈利波特外传--怪兽与牠们的产地(神奇动物在哪里)票房成功带动。目前美国电话电报公司(AT&T)T.N收购时代华纳的程序正在进行中。
路透布鲁塞尔12月15日电---俄罗斯总统助理周四称,该国承诺向国际货币基金组织(IMF)注资至少100亿美元,以此支援欧洲遏制金融危机.
该助理在欧盟-俄罗斯峰会召开前称:"我们准备通过IMF贡献一份力量.100亿美元是最低承诺."
欧盟和俄方首脑或将在此次峰会上讨论俄罗斯帮助欧元区企稳的问题.(完)
--编译 程琳;审校 王洋
路透2月8日 - 时代华纳公布季度营收成长11.47%，受哈利波特外传--怪兽与牠们的产地(神奇动物在哪里)票房成功带动。目前美国电话电报公司(AT&T)T.N收购时代华纳的程序正在进行中。
路透2月8日 - 印尼主要铜冶炼商PT Smelting的一名主管周三表示，在面临罢工及其他活动之际，美国自由港麦克默伦铜金矿公司已经警告称将会缩减在印尼的采矿活动。
道琼工业指数下跌52.72点，或0.26%，至20,037.57点；标准普尔500指数跌5.08点，或0.22%，至2,288点；纳斯达克指数挫11.8点，或0.21%，至5,662.42点。(完) (编译 刘静；审校 母红)