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货币新闻 | 2011年 12月 15日 星期四 16:32 BJT

〔欧洲金融〕俄罗斯承诺经IMF向欧元区注资至少100亿美元--总统助理

路透布鲁塞尔12月15日电---俄罗斯总统助理周四称,该国承诺向国际货币基金组织(IMF)注资至少100亿美元,以此支援欧洲遏制金融危机.

该助理在欧盟-俄罗斯峰会召开前称:"我们准备通过IMF贡献一份力量.100亿美元是最低承诺."

欧盟和俄方首脑或将在此次峰会上讨论俄罗斯帮助欧元区企稳的问题.(完)

--编译 程琳;审校 王洋

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