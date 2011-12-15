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市场报道 | 2011年 12月 15日 星期四 16:30 BJT

《外汇动态》若瑞士央行按兵不动,或宜逢低买入欧元兑瑞郎

0809 GMT--在瑞士央行利率决议公布前,交易员做多欧元兑瑞郎EURCHF=.下行关键位在12月13/14日低点1.2298.若瑞士央行维持政策不变,该价位下方的停止单或吸引注意.不过,若央行承诺对抗通缩与强势瑞郎,或令跌势有限.

趋势支撑位在1.2275,若跌破此处,其後支撑则在11月30日低点1.2222.下方有停止单,但背靠1.2200期权障碍和1.2198的200日均线可能有买入机会.(完)

--编译 隋芬; 审校 丁琦

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