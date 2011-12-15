《汇市解析》--技术面及价位预测(I)

路透伦敦12月14日电---以下为CMC分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:

欧元/美元:昨天虽然回升,但最高只到1.3070,最低跌到1.2950,仍不及1月低点1.2870.若收於1.3050下方,则可望进一步下跌,若升穿1.3150,将扭转行情.下道关键水准仍是1.2870,跌破此处则将下看1.2590的2010年8月低点.

美元/日圆:继续守在77.20/30和55日移动均线区域上方,有望升向由2007年高位124.15拉出的趋势线上的阻力位78.80,若突破78.30,则势头不变.200日移动均线切入位79.15是关键的长期阻力位.只有跌破55日移动均线,方能扭转行情,并跌向76.20/30的关键支撑区域,若此处失守,将进一步下探75.30低点.

欧元/英镑:尽管一度跌破由2008年10月低点0.7695伸出的长期趋势线上支撑位0.8390,但最终仍收在该水准上方.跌破该趋势线只是时间问题,但必须为回升做准备.升向0.8450甚至是200周移动均线0.8567仍不无可能,但年内低点0.8285仍是终极目标.(完)

--编译 程琳; 审校 高琦

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