〔中国债市〕人民币利率互换五年品种略降,未来经济走势预期持续偏弱

路透上海12月15日电---中国人民币利率互换(IRS)周四短端变化不大,五年期品种略降,不过年底将至机构交投愿意趋淡,整体未脱盘势.

交易员称,稍早公布的12月汇丰制造业PMI初值数据仍在50荣枯线下方,市场对未来中国经济增长预期偏弱.而考虑到年末因素,如果近期政策和资金面没有明显变化,IRS有望继续窄幅波动.

汇丰(HSBC)周四公布名为"汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览"的12月初值较上月32个月低位明显回升,但仍在荣枯分水岭下方,制造业活动持续收缩.分析师认为,实体经济虽仍在下降通道,但软着陆概率很大.[ID:nCN1286532]

"汇丰PMI没过50,说明经济还不是太好."北京一银行交易员认为.

不过他也指出,由於临近年底,机构交投愿意趋淡.而且对中国经济"软着陆"的预期已十分充分,IRS市场今日波动幅度仍属有限.

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基於七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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周四 3.0700/3.1900 2.7793/2.8736 2.7471/2.8400 2.8771/2.9743 2.8220/3.1460

周三 3.1400/3.2567 2.8114/2.8971 2.7786/2.8657 2.9014/2.9886 2.8320/3.1360

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变动 -0.0700/-0.0667 -0.0321/-0.0235 -0.0315/-0.0257 -0.0243/-0.0143 -0.0100/+0.0100

注:以上数据均为按季度计算报价

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.

中国外汇交易中心统计数据显示,2011年11月人民币IRS成交的名义本金总额为1,693.38亿元人民币,较10月的1,294.69亿元增逾三成.2006年2月中国人民银行推出人民币利率互换交易试点後,当年每月平均成交不超过30亿元.(完)

--发稿 李宏薇; 审校 黄凯

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