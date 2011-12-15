〔瑞士央行〕维持瑞郎兑欧元的汇率上限1.20,并警告称会尽全力守护

美国热股：时代华纳季度营收成长逾11%，股价盘初上涨
路透2月8日 - 时代华纳公布季度营收成长11.47%，受哈利波特外传--怪兽与牠们的产地(神奇动物在哪里)票房成功带动。目前美国电话电报公司(AT&T)T.N收购时代华纳的程序正在进行中。
路透伯尔尼12月15日电---瑞士央行周四在第四季政策会议维持瑞郎兑欧元的汇率上限1.20,并维持货币政策不变.
* 瑞士央行表示,将尽全力维护瑞郎汇率上限
* 瑞士央行称,准备好无限量的购买外币
* 瑞士央行表示,如果经济前景和通胀风险带来行动的必要性,则其准备好采取进一步的举措
* 瑞士央行认为瑞郎汇率仍然很高,未来应当逐步走软
* 瑞士央行称:如果欧洲主权债务危机进一步恶化,将给全球金融系统带来严重後果
* 瑞士央行称:通胀料将很快降至负值区域,主要是受此前汇率升值的影响
* 瑞士央行:较长期看,欧元区经济增长前景恶化将压制通胀
* 瑞士央行:在可预见的未来,瑞士没有通胀风险
* 瑞士央行:如果国外需求降幅超过预期,则物价稳定或将面临下行风险
* 瑞士央行:将继续维持三个月瑞郎LIBOR目标水准为零
路透2月8日 - 时代华纳公布季度营收成长11.47%，受哈利波特外传--怪兽与牠们的产地(神奇动物在哪里)票房成功带动。目前美国电话电报公司(AT&T)T.N收购时代华纳的程序正在进行中。
路透2月8日 - 印尼主要铜冶炼商PT Smelting的一名主管周三表示，在面临罢工及其他活动之际，美国自由港麦克默伦铜金矿公司已经警告称将会缩减在印尼的采矿活动。
道琼工业指数下跌52.72点，或0.26%，至20,037.57点；标准普尔500指数跌5.08点，或0.22%，至2,288点；纳斯达克指数挫11.8点，或0.21%，至5,662.42点。(完) (编译 刘静；审校 母红)