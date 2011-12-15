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货币新闻 | 2011年 12月 15日 星期四 16:51 BJT

〔欧元债市〕德债期货跌至日低,此前公布的德国PMI指数略高於预期

路透伦敦12月15日电---德债期货FGBLc1周四早市盘中一度跌至137.54,此前德国公布采购经理人指数略高於预估,促使部分投资人调整仓位.[ID:nCN1286732](完)

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