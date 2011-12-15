〔欧洲汇市〕瑞郎兑欧元上涨,此前瑞士央行将汇价目标维持在1.20

美国热股：时代华纳季度营收成长逾11%，股价盘初上涨
路透2月8日 - 时代华纳公布季度营收成长11.47%，受哈利波特外传--怪兽与牠们的产地(神奇动物在哪里)票房成功带动。目前美国电话电报公司(AT&T)T.N收购时代华纳的程序正在进行中。
路透伦敦12月15日电---瑞郎周四上涨,此前瑞士央行决定将瑞郎兑欧元的汇率上限维持在1.20,同时还维持货币政策不变.一些市场人士之前曾预期瑞郎汇率上限可能被下调.
欧元/瑞郎EURCHF=在EBS电子平台上跌至日低1.2260瑞郎,央行决议公布前则报约1.2340.美元/瑞郎CHF=亦跌至日低0.9411,此前报约0.9470.(完)
--编译 高琦; 审校 程琳
路透2月8日 - 时代华纳公布季度营收成长11.47%，受哈利波特外传--怪兽与牠们的产地(神奇动物在哪里)票房成功带动。目前美国电话电报公司(AT&T)T.N收购时代华纳的程序正在进行中。
路透2月8日 - 印尼主要铜冶炼商PT Smelting的一名主管周三表示，在面临罢工及其他活动之际，美国自由港麦克默伦铜金矿公司已经警告称将会缩减在印尼的采矿活动。
道琼工业指数下跌52.72点，或0.26%，至20,037.57点；标准普尔500指数跌5.08点，或0.22%，至2,288点；纳斯达克指数挫11.8点，或0.21%，至5,662.42点。(完) (编译 刘静；审校 母红)