版本:
中国
货币新闻 | 2011年 12月 15日 星期四 16:51 BJT

〔欧洲汇市〕瑞郎兑欧元上涨,此前瑞士央行将汇价目标维持在1.20

路透伦敦12月15日电---瑞郎周四上涨,此前瑞士央行决定将瑞郎兑欧元的汇率上限维持在1.20,同时还维持货币政策不变.一些市场人士之前曾预期瑞郎汇率上限可能被下调.

欧元/瑞郎EURCHF=在EBS电子平台上跌至日低1.2260瑞郎,央行决议公布前则报约1.2340.美元/瑞郎CHF=亦跌至日低0.9411,此前报约0.9470.(完)

--编译 高琦; 审校 程琳

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐