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亚洲 | 2011年 12月 15日 星期四 16:50 BJT

〔中国新债〕盐城城南建投公司周五起发15亿元固息企业债,期限七年

路透上海12月15日电---中国盐城市城南新区开发建设投资有限公司周四公告称,将於周五(16日)
起发行15亿元人民币固息企业债,期限七年.

  具体条款如下:

  发债主体    拟发规模   期限(年)    年利率       主体评级  发行时间      主承销商
            (亿元人民币)
  =====================================================================================
  盐城城南       15         7         8.19%          AA    12/16-12/20  一创摩根证券
  建投公司          (第四年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权)  
                        (从第五年开始逐年偿还本金的30%、30%和40%)                          
  =====================================================================================(完)

  参看详情,可点选中国债券信息网(here)

  --发稿 边竞; 审校 黄凯

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