〔瑞士央行〕发布国内经济成长和通胀的最新预估

美国热股：时代华纳季度营收成长逾11%，股价盘初上涨
路透2月8日 - 时代华纳公布季度营收成长11.47%，受哈利波特外传--怪兽与牠们的产地(神奇动物在哪里)票房成功带动。目前美国电话电报公司(AT&T)T.N收购时代华纳的程序正在进行中。
路透伯尔尼12月15日电---瑞士央行周四发布瑞士经济的最新预估,央行预计:
* 2011年瑞士经济增长约1.5%-2.0%(与前次预估一致)
* 2012年经济增长约0.5%
* 2011年通胀率在0.2%(前次预估为0.4%)
* 2012年通胀率在-0.3%(与前次预估相同)
* 2013年通胀率在0.4%(前次预估为0.5%)
(完)
路透2月8日 - 时代华纳公布季度营收成长11.47%，受哈利波特外传--怪兽与牠们的产地(神奇动物在哪里)票房成功带动。目前美国电话电报公司(AT&T)T.N收购时代华纳的程序正在进行中。
路透2月8日 - 印尼主要铜冶炼商PT Smelting的一名主管周三表示，在面临罢工及其他活动之际，美国自由港麦克默伦铜金矿公司已经警告称将会缩减在印尼的采矿活动。
道琼工业指数下跌52.72点，或0.26%，至20,037.57点；标准普尔500指数跌5.08点，或0.22%，至2,288点；纳斯达克指数挫11.8点，或0.21%，至5,662.42点。(完) (编译 刘静；审校 母红)