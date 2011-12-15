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货币新闻 | 2011年 12月 15日 星期四 16:52 BJT

〔瑞士央行〕发布国内经济成长和通胀的最新预估

路透伯尔尼12月15日电---瑞士央行周四发布瑞士经济的最新预估,央行预计:

* 2011年瑞士经济增长约1.5%-2.0%(与前次预估一致)

* 2012年经济增长约0.5%

* 2011年通胀率在0.2%(前次预估为0.4%)

* 2012年通胀率在-0.3%(与前次预估相同)

* 2013年通胀率在0.4%(前次预估为0.5%)

(完)

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