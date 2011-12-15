普京竞选总统期间不会辞职--发言人

美国热股：自由港将降低印尼采矿活动，股价下跌
路透2月8日 - 印尼主要铜冶炼商PT Smelting的一名主管周三表示，在面临罢工及其他活动之际，美国自由港麦克默伦铜金矿公司已经警告称将会缩减在印尼的采矿活动。
(本文由路透中文网编译提供)
路透莫斯科12月15日电---普京发言人巴斯科夫（Dmitry Peskov）周四称，普京竞选俄罗斯总统期间，不会辞去总理职务，反驳了普京可能成为代总统，确保重归总统宝座的报 道。
金融市场纷纷议论，认为普京或重演1999年场景，时任总统叶利钦患病，在新年除夕辞职，由普京担任代总统。
莫斯科券商Otkritie的研究报告引起广泛关注，报告中暗示，俄总统梅德韦杰夫或提前下台，普京因此有望担任代总统，直到3月4日大选。
Otkritie分析师Vladimir Tikhomirov和Tom Mundy还写道，普京或在竞选期间辞去总理职务，委任一名资深人士管理政府日常事务。
巴斯科夫否认普京会离开总理职务，质疑俄罗斯选举法中有任何条款需要辞职一说。
巴斯科夫称：“金融市场时局艰难。不是所有金融分析师都能保持清醒。”
“普京将继续担任总理。如果要参予纯粹属竞选性质的活动，他会休假。但总的来说，他将履行总理日常职责。他没必要休假。”（完）
编译：黎黎 发稿：王燕焜
路透2月8日 - 印尼主要铜冶炼商PT Smelting的一名主管周三表示，在面临罢工及其他活动之际，美国自由港麦克默伦铜金矿公司已经警告称将会缩减在印尼的采矿活动。
道琼工业指数下跌52.72点，或0.26%，至20,037.57点；标准普尔500指数跌5.08点，或0.22%，至2,288点；纳斯达克指数挫11.8点，或0.21%，至5,662.42点。(完) (编译 刘静；审校 母红)
路透2月8日 - 通用汽车(General Motors)周二表示，第四季净利下滑部分归因于美元兑英镑走强，从而产生5亿美元净利损失，同时公司预计2017年每股获利将持平。