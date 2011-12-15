普京竞选总统期间不会辞职--发言人

(本文由路透中文网编译提供)

路透莫斯科12月15日电---普京发言人巴斯科夫（Dmitry Peskov）周四称，普京竞选俄罗斯总统期间，不会辞去总理职务，反驳了普京可能成为代总统，确保重归总统宝座的报 道。

金融市场纷纷议论，认为普京或重演1999年场景，时任总统叶利钦患病，在新年除夕辞职，由普京担任代总统。

莫斯科券商Otkritie的研究报告引起广泛关注，报告中暗示，俄总统梅德韦杰夫或提前下台，普京因此有望担任代总统，直到3月4日大选。

Otkritie分析师Vladimir Tikhomirov和Tom Mundy还写道，普京或在竞选期间辞去总理职务，委任一名资深人士管理政府日常事务。

巴斯科夫否认普京会离开总理职务，质疑俄罗斯选举法中有任何条款需要辞职一说。

巴斯科夫称：“金融市场时局艰难。不是所有金融分析师都能保持清醒。”

“普京将继续担任总理。如果要参予纯粹属竞选性质的活动，他会休假。但总的来说，他将履行总理日常职责。他没必要休假。”（完）