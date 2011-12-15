俄罗斯国家杜马主席为平民愤辞职

美国热股：自由港将降低印尼采矿活动，股价下跌
路透2月8日 - 印尼主要铜冶炼商PT Smelting的一名主管周三表示，在面临罢工及其他活动之际，美国自由港麦克默伦铜金矿公司已经警告称将会缩减在印尼的采矿活动。
(本文由路透中文网编译提供)
路透莫斯科12月14日电---长期担任俄罗斯国家杜马主席的格雷兹洛夫（Boris Gryzlov）周三表示，他不会就任上周当选的国家杜马议席。
格雷兹洛夫的这项决定旨在缓和民众对杜马选举的怒气，反对派称选举存在有利於执政党的舞弊行为，由此引发了抗议活动，使普京在明年3月参选总统前的声望受损。
格雷兹洛夫称，“我今日决定放弃国家杜马议员的职责”，并补充说“在连任两届後继续担任杜马主席也是不对的”。
格雷兹洛夫自2003年来一直担任杜马主席，同时兼任统一俄罗斯党最高委员会主席，是普京和该党十多年来控制俄罗斯政治体制的有力象征。
统一俄罗斯党在12月4日杜马选举中席位锐减，显示了选民对他们的不满。但反对者指控，统一俄罗斯党49.3%的官方得票率，是舞弊作假的结果。
格雷兹洛夫的决定将被视为示威者的胜利，但可能无法取悦他们。一些观察人士已经预测，普京会确保让他的下台有利於新主席。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
路透2月8日 - 印尼主要铜冶炼商PT Smelting的一名主管周三表示，在面临罢工及其他活动之际，美国自由港麦克默伦铜金矿公司已经警告称将会缩减在印尼的采矿活动。
道琼工业指数下跌52.72点，或0.26%，至20,037.57点；标准普尔500指数跌5.08点，或0.22%，至2,288点；纳斯达克指数挫11.8点，或0.21%，至5,662.42点。(完) (编译 刘静；审校 母红)
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