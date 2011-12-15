〔瑞士央行〕瑞士央行希望大型银行进一步改善资本状况

路透伯尔尼12月15日电---瑞士央行总裁希尔德布兰德周四表示:

* 引人瑞郎汇率限制的做法已经帮助纠正了瑞郎大幅过度升值的问题

* 央行预计通胀率出现暂时的负增长,但不会持续下降

* 央行将维持流动性在非常高的水平,尚不打算设定存款目标

* 尽管货币政策具扩张性,但在可预见的未来无通胀风险

* 就业市场恶化将会限制消费者支出以及住宅地产的投资

央行理事丹亭(Jean-Pierre Danthine)表示:

* 央行外汇储备中有53%是欧元资产,26%是美元,9%是日圆,5%是英镑

* 央行的投资要屈从于货币政策

* 央行全部的固定收益投资当中约96%都是享有AAA或AA的评级

* 正在发达且成熟的市场开发和监督那些新资产类别以及货币

瑞士央行副总裁乔丹表示:

* 央行欢迎瑞信CSGN.VX和瑞银UBSN.VX削减风险敞口的行为,还需采取进一步的行动