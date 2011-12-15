〔瑞士央行〕瑞士央行希望大型银行进一步改善资本状况

美国热股：时代华纳季度营收成长逾11%，股价盘初上涨
路透2月8日 - 时代华纳公布季度营收成长11.47%，受哈利波特外传--怪兽与牠们的产地(神奇动物在哪里)票房成功带动。目前美国电话电报公司(AT&T)T.N收购时代华纳的程序正在进行中。
路透伯尔尼12月15日电---瑞士央行总裁希尔德布兰德周四表示:
* 引人瑞郎汇率限制的做法已经帮助纠正了瑞郎大幅过度升值的问题
* 央行预计通胀率出现暂时的负增长,但不会持续下降
* 央行将维持流动性在非常高的水平,尚不打算设定存款目标
* 尽管货币政策具扩张性,但在可预见的未来无通胀风险
* 就业市场恶化将会限制消费者支出以及住宅地产的投资
央行理事丹亭(Jean-Pierre Danthine)表示:
* 央行外汇储备中有53%是欧元资产,26%是美元,9%是日圆,5%是英镑
* 央行的投资要屈从于货币政策
* 央行全部的固定收益投资当中约96%都是享有AAA或AA的评级
* 正在发达且成熟的市场开发和监督那些新资产类别以及货币
瑞士央行副总裁乔丹表示:
* 央行欢迎瑞信CSGN.VX和瑞银UBSN.VX削减风险敞口的行为,还需采取进一步的行动
* 大型银行必须进一步改善资本状况 (完)
路透2月8日 - 时代华纳公布季度营收成长11.47%，受哈利波特外传--怪兽与牠们的产地(神奇动物在哪里)票房成功带动。目前美国电话电报公司(AT&T)T.N收购时代华纳的程序正在进行中。
路透2月8日 - 印尼主要铜冶炼商PT Smelting的一名主管周三表示，在面临罢工及其他活动之际，美国自由港麦克默伦铜金矿公司已经警告称将会缩减在印尼的采矿活动。
道琼工业指数下跌52.72点，或0.26%，至20,037.57点；标准普尔500指数跌5.08点，或0.22%，至2,288点；纳斯达克指数挫11.8点，或0.21%，至5,662.42点。(完) (编译 刘静；审校 母红)