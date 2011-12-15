〔欧洲汇市〕英镑兑欧元守在约10个月高位附近,欧债危机发展主宰市况

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透伦敦12月15日电---英镑兑欧元周四持稳,昨日曾触及近10个月高位,但若欧元区应对债务危机再传任何负面消息,英镑兑欧元都有望从中受益.
欧元兑英镑持平在0.8394英镑,扳回昨日部分跌幅,当时欧元挫至0.8372,为2月中以来最低位.
交易员说存在逢高抛售的兴趣,但欧元有可能在0.8333英镑(1.20欧元)附近获得企业买需的强劲支撑.
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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