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市场报道 | 2011年 12月 15日 星期四 17:25 BJT

〔欧洲汇市〕英镑兑欧元守在约10个月高位附近,欧债危机发展主宰市况

路透伦敦12月15日电---英镑兑欧元周四持稳,昨日曾触及近10个月高位,但若欧元区应对债务危机再传任何负面消息,英镑兑欧元都有望从中受益.

欧元兑英镑持平在0.8394英镑,扳回昨日部分跌幅,当时欧元挫至0.8372,为2月中以来最低位.

交易员说存在逢高抛售的兴趣,但欧元有可能在0.8333英镑(1.20欧元)附近获得企业买需的强劲支撑.

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