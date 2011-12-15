〔欧洲汇市〕英镑兑欧元守在约10个月高位附近,欧债危机发展主宰市况

路透伦敦12月15日电---英镑兑欧元周四持稳,昨日曾触及近10个月高位,但若欧元区应对债务危机再传任何负面消息,英镑兑欧元都有望从中受益.

欧元兑英镑持平在0.8394英镑,扳回昨日部分跌幅,当时欧元挫至0.8372,为2月中以来最低位.