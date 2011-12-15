中国证实驻缅甸大使与昂山素季会面

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京12月15日电---中国外交部发言人刘为民证实，中国驻缅甸大使与缅甸民主派领袖昂山素季举行了罕见的会面。这是20年来中方与缅甸反对派进行的最高层接触
刘为民在周四例行记者会上首先发布消息称，大湄公河次区域经济合作第四次领导人会议将於12月19日至20日在缅甸内比都举行，中国国务委员戴秉国将出席此次会议。
刘为民还称，“昂山素季女士多次提出希同中方接触，中国驻缅大使同其会面，就是对此所作回应，听取她的想法。”但他没有透露会面的时间和地点。
他补充说，中方愿在相互尊重和不干涉内政的前提下，同支持中缅友好合作的缅甸各界人士开展交流。
据中国媒体报导，1987-1991年时任驻缅甸大使程瑞生是此前与昂山素季接触过的中国最高官员，曾经与她两次会面。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。