〔欧洲央行月报〕欧元区依然面临巨大的下行风险及不确定性

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
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路透法兰克福12月15日电---欧洲央行周四在其月度报告中称,欧元区经济前景依然面临高度不确定性,下行风险巨大.
"金融市场紧张状况加剧,正继续打压欧元区经济活动,前景依然面临高度不确定性和大量的下行风险,"欧洲央行在其12月月报中表示.
欧洲央行称,明年经济增长料将复苏,不过步伐将非常缓慢.
通胀前景方面,欧洲央行表示,"未来数月通胀率或持於2%上方,随後将跌至2%以下,"并称中期通胀前景的风险依然"大致平衡".
一如既往,该月报的措辞与欧洲央行总裁德拉吉在央行月度政策会议後使用的几乎一致.(完)
--编译 丁琦; 审校 白云
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