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货币新闻 | 2011年 12月 15日 星期四 17:55 BJT

〔印度卢比汇率〕卢比兑美元从纪录低点回升,交易员指央行此前干预

路透孟买12月15日电---印度卢比兑美元INR=D2周四从纪录低点反弹,交易员称此前见到印度央行在54.10附近抛售美元.

0936GMT,卢比兑美元报53.76/77,早盘曾触及54.30.(完)

--编译 隋芬;审校 程琳

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