《中国企业债发行日程表》--12月15日

(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN]) 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限(年) 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) ===================================================================================== *盐城城南 15 7 8.19% AA 12/16-12/20 一创摩根证券 建投公司 (第四年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权) (从第五年开始逐年偿还本金的30%、30%和40%) ===================================================================================== *江苏吴中经济 15 7 8.05% AA 12/16-12/22 宏源证券 技术发展总公司 (从第五年开始逐年偿还本金的30%、30%和40%) ===================================================================================== 北京谷财 5 7 8.28% AA- 12/15-12/19 海通证券 国资公司 (从第四年开始逐年偿还本金的30%、30%和40%) ===================================================================================== 兰州城投 15 7 8.20% AA 12/15-12/19 国开证券 (从第四、五、六、七年末分别偿付本金2亿元、3亿元、4亿元、6亿元) 中投证券 ===================================================================================== 张家港保税区 9 7 前四年7.80% AA 12/15-12/19 中信建投 张保实业 (第四年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权) (从第五、六、七年末分别偿还债券存续本金的30%、30%和40%) ===================================================================================== 成都新都 10 7 8.60% AA- 12/13-12/19 国海证券 香城建投公司 (从第五、六、七年末分别偿还债券本金的30%、30%和40%) ===================================================================================== 通化市丰源 10 10 前五年8.36% AA- 12/13-12/23 太平洋证券 投资开发公司 (第五年末附上调票面利率选择权及投资者回售选择权) ===================================================================================== 中国泛海 10 6 前三年8.80% AA 12/13-12/15 中信建投证券 控股集团 (第三年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权) 18 10 前五年8.90% (第五年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权) ===================================================================================== 普兰店市 8 7 8.48% AA- 12/12-12/16 安信证券 建投公司 (从第四、五、六、七年末分别偿还债券本金的10%、15%、20%和55%) ===================================================================================== 咸阳城投 11 6 前三年7.90% AA 12/9-12/16 银河证券 (第三年末附上调票面利率选择权及投资者回售选择权) (从第四、五、六年末分别偿还剩余本金的30%、30%和40%) ===================================================================================== 以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限(年) 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) ===================================================================================== (无) ===================================================================================== 注:*表示新增.(完) --整理 冉莹; 审校 李宏薇 发行日程 [DBT-ISU-DIARY-CMN-CN] 《中国国债发行日程表》《中国金融债发行日程表》 《中国可转债发行日程表》《中国企业债发行日程表》 《中国短期融资券及中期票据发行日程表》《中国公司债发行日程表》 《中国信用债发行日程一览表》 已发行债券 [CN/DBTCN-CFACT] 《中国2011年国债发行中标明细表》《中国2000年以来国债发行情况一览表》 《中国2011年已发行金融债一览表》