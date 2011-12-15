〔英国经济〕英国公众对央行的满意度降至历史低点,通胀预期下滑

路透伦敦12月15日电---周四公布的季度调查显示,英国人上月对英国央行的满意度降至历史低点,尽管通胀预期较三年高点下滑.

据英国央行11月通胀看法的调查显示,公众对未来12个月的平均通胀率预期小降至4.1%,8月调查时触及三年高点4.2%,英国央行的目标为2%.

不过英国人对央行的满意度则降至1999年英国央行开始调查以来的纪录低点.更多英国人仍认为央行还算尽心尽力,不过就央行工作给予好评和差评的比率之差由8月调查时的16%收窄至9%.

调查显示,英国民众对未来两年的通胀预期为3.4%,认为五年後的通胀率将达到3.5%.8月调查时均预期为3.5%,而且对五年通胀率的预期从未高过3.5%.

此外YouGov发布类似的调查亦显示,近几个月公众的通胀预期下滑.(完)