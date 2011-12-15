〔中国能源〕2015年後可再生能源将具备和其他常规能源同样价格水平--官员

路透北京12月15日电---中国国家能源局新能源司副司长梁志鹏称,2015年以後,中国可再生能源的经济性可以有很大改善,可再生能源可以具备和其他常规能源同样的价格水平.

新华社报导并援引梁志鹏的话称,2015年以後,中国还将提供更多可再生能源发展的基础平台、基础设施，让整个能源系统比较容易、比较自由、比较情愿地接纳可再生能源.

报导称,国家能源局下一步将推出可再生能源电力配额制.目前该配额制已经有了一个基本框架,可能在明年初形成和实施.

国家能源局新能源司副司长史立山则表示,要继续制定和完善可再生能源政策设计,特别是配额制、交易制度;大规模风电的并网、管理运行,包括海上风电,太阳能的分布式利用.

国家能源局副局长刘琦还强调,"十二五"期间中国将加强风电行业管理,狠抓风电并网和消纳工作,提高风电技术和质量要求,对风电实行年度开发计划管理,同时,完善光伏发电补贴政策,支持分布式光伏发电的应用等.

与此同时,为实现可再生能源十二五的规模发展,中国将继续借力国际合作,而当前可再生能源国际合作应当实现从重资金引进向重治理合作的转变.

国家能源局周四公布中国可再生能源发展的"十二五"(2011-2015年)规划目标,包括到2015年,风电将达到1亿千瓦,年发电量1,900亿千瓦时,其中海上风电500万千瓦;太阳能发电将达到1,500万千瓦,年发电量200亿千瓦时.[ID:nCN1286802]

根据上述规划目标,到2015年,中国将建立有竞争性的可再生能源产业体系,风电、太阳能、生物质能、太阳能热利用及核电等非化石能源开发总量将达到4.8亿吨标准煤.(完)