〔瑞士央行〕通过引入瑞郎汇率上限,已明显抑制了通缩的发展--总裁

美国热股：自由港将降低印尼采矿活动，股价下跌
路透2月8日 - 印尼主要铜冶炼商PT Smelting的一名主管周三表示，在面临罢工及其他活动之际，美国自由港麦克默伦铜金矿公司已经警告称将会缩减在印尼的采矿活动。
路透12月15日电---瑞士央行总裁希尔德布兰德表示:
* 通过引入瑞郎/欧元汇率上限,已经明显抑制了通缩的发展
* 并不认为会出现物价长期下跌的情况
* 央行一直在考虑维持物价稳定的一切手段
* 欧洲的一切进展都会对瑞士产生影响,瑞士央行正密切关注
(完)
路透2月8日 - 印尼主要铜冶炼商PT Smelting的一名主管周三表示，在面临罢工及其他活动之际，美国自由港麦克默伦铜金矿公司已经警告称将会缩减在印尼的采矿活动。
道琼工业指数下跌52.72点，或0.26%，至20,037.57点；标准普尔500指数跌5.08点，或0.22%，至2,288点；纳斯达克指数挫11.8点，或0.21%，至5,662.42点。(完) (编译 刘静；审校 母红)
路透2月8日 - 通用汽车(General Motors)周二表示，第四季净利下滑部分归因于美元兑英镑走强，从而产生5亿美元净利损失，同时公司预计2017年每股获利将持平。