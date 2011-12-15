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货币新闻 | 2011年 12月 15日 星期四 18:29 BJT

〔瑞士央行〕通过引入瑞郎汇率上限,已明显抑制了通缩的发展--总裁

路透12月15日电---瑞士央行总裁希尔德布兰德表示:

* 通过引入瑞郎/欧元汇率上限,已经明显抑制了通缩的发展

* 并不认为会出现物价长期下跌的情况

* 央行一直在考虑维持物价稳定的一切手段

* 欧洲的一切进展都会对瑞士产生影响,瑞士央行正密切关注

(完)

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